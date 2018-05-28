Неудачный дебют нового фильма: "Звёздные войны" наскучили зрителям и кинокритикам

Киноэксперты считают неудачным дебют нового фильма из вселенной "Звездных войн". В мае 2018 года на экраны высадился звездный десант в спин-оффе основной серии "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон и Олден Эренрайк воплотили на экране истории из жизни прославленного контрабандиста, который был одним из главных героев первой трилогии Джорджа Лукаса и попрощался со зрителями в новой трилогии, которая стартовала в 2015 году.

Домашняя касса за три дня составила всего $83 миллиона. Ожидается, что дополнительный выходной в США (28 мая) позволит собрать $101 миллион за расширенный уик-энд, сообщает РЕН ТВ.

При этом аналитики ожидали, что касса составит $130–150 миллионов, однако фактическая сумма оказалась значительно ниже.

На мировом рынке новая часть эпопеи также не вызвала ажиотажа: в других странах сборы достигли $65 миллионов. При этом учитывается, что серия не пользуется особой популярностью в Китае, где другие блокбастеры могут окупиться за время проката.