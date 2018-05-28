Денежные переводы растут: чаще всего в Молдову пересылали евро

Объем денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц в апреле составил 98,81 млн, что на 14,6% больше, чем год назад.

Как передает Инфотаг, цитируя данные Национального банка (НБМ), абсолютное большинство средств - $82,85 млн. - поступило через системы международных денежных переводов. В структуре переводов первенствовали евро - 48,8% (+9,1 п.п.), доллары США 42,4% (-8,4 п.п.) и российские рубли - 8,8% (-0,7 п.п.).



Согласно географическому происхождению, 39,9% трансфертов поступили из стран ЕС, 28,1% - из СНГ, а 32% - из остального мира. Среди государств больше переводов по-прежнему поступили из России - $26,84 млн. (27,2%), хотя это и на 0,8 п.п. меньше, чем год назад. Далее следуют Израиль - $18,27 млн. (18,5%), Италия - $12,93 млн. (13,1%), США - $8,13 млн. (8,2%), Германия - $6,08 млн. (6,2%), Великобритания - $5,44 млн. (5,5%), Франция -$3,63 млн. (3,7%), Испания $1,39 млн. (1,4%), Ирландия - $1,25 млн. (1,3%), Турция -$1,1 млн. (1,1%).







Суммарный объем денежных переводов в Молдову к началу мая достиг $396,24 млн. против $338,02 млн. в аналогичном периоде прошлого года.



НБМ отмечает, что переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов трудовых мигрантов, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов



