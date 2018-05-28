Учёные назвали чай для похудения неэффективным

Группа австралийских ученых смогла установить, что напитки для потери веса практически не сказываются на процессе похудения.

Специалисты полагают, что напиток может служить только в качестве дополнения к диете и спортивному режиму, сообщает РЕН ТВ.

В Обществе диетологов Австралии пояснили, что определенного прогресса удастся добиться, если человек решит перейти на употребление чая для похудения после соков в пакетах или других напитков, не слишком положительно сказывающихся на здоровье.

По словам экспертов, преследующие цель сбросить вес могут употреблять обычный зеленый или черный чай.