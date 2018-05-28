Суд вынес приговор предпринимателю, который уклонялся от уплаты налогов

К четырем годам лишения свободы условно приговорен предприниматель, уклонившийся от уплаты налогов на сумму в 1,8 млн леев.

По данным прокуратуры, в ходе финансовых операций от сделок по продаже цветов он не уплатил налог с прибыли и НДС.

Мошенник также перевел на личный счет в румынской банке сумму эквивалентную 0,3 млн евро. С этого счета он расплачивался за покупки для собственных нужд. Задержанный с поличным бизнесмен признал вину, погасил неуплаченные налоги, а также 220 тыс. леев судебных издержек, передает Инфотаг.

Его обязали не покидать место жительства в период условного приговора, конфисковали автомобиль в счет обеспечения штрафа в 70 тыс. леев, запретили в течение четырех лет заниматься предпринимательской деятельностью.