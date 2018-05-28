В субботу, 27 мая, Минобороны официально сообщило о гибели четверых российских военнослужащих в Сирии в результате нападения боевиков на артиллерийскую батарею сирийских войск, где находились российские военные советники. По неофициальной информации, погибших могло быть больше.
Главное из этой истории рассказывает издание meduza.io.
Бой произошел в провинции Дейр-эз-Зор. В официальном сообщении Минобороны говорится, что столкновение длилось около часа: были убиты 43 террориста, подорваны шесть оснащенных крупнокалиберным оружием внедорожников. Двое россиян погибли в ходе боя; еще пятеро получили ранения — двое из них впоследствии также скончались. Погибших представили к государственным наградам; их имена и дату боя Минобороны не назвало.
По данным «Коммерсанта», бой произошел 23 мая. Вечером того дня сирийские боевые расчеты были свернуты, а личный состав отправился отдыхать. Нападение было стремительным и хорошо подготовленным. Как рассказали источники издания, «сирийские военные не сразу поняли, что происходит, а часть и вовсе предпочла выйти из-под огня». В итоге россияне взяли командование на себя, развернули артиллерию и открыли ответный огонь. Кем были нападавшие боевики, пока точно не ясно: скорее всего, это были террористы из «Исламского государства», однако не исключена версия, что атаку провела Свободная армия Сирии. За несколько дней до этого ее часть была перекинута в регион с базы международной коалиции Эт-Танф.
Издание «Чита.ру» сообщило имена двух погибших — это 32-летний лейтенант Сергей Есин и 23-летний сержант Игорь Михайлов. Они служили в 200-й артиллерийской бригаде Восточного военного округа, базирующейся в закрытом городе Горный в Забайкалье и были командированы в Сирию в апреле 2018 года. Похороны Есина и Михайлова состоялись в Чите 27 мая, в церемонии приняли участие несколько сотен человек. Тела еще двух военных (известны только года их рождения — 1992-й и 1993-й) были отправлены в части за пределами Читы.
Возможно, погибших россиян было больше. Источники «Читы.ру» сообщили, что помимо четверых военнослужащих из Забайкалья в том же бою погибли еще двое военных из Башкирии. Читинское издание «Вечорка» тоже сообщало о шести погибших, отмечая, что все они из Забайкалья. Со ссылкой на источники в Минобороны РФ газета написала, что «эти данные не окончательны, и число жертв может быть больше». Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что в бою погибли девять россиян. Русская служба «Би-би-си» написала, что 26 мая в Смоленске был похоронен 25-летний военнослужащий Кирилл Полищук, погибший в Сирии: возможно, он тоже участвовал в этом боестолкновении.
Количество погибших в Сирии российских военнослужащих достигло 91 человека. Такие подсчеты сделал «Коммерсант» на основании официальных публикаций Минобороны и заявлений региональных властей. После объявленного Владимиром Путиным в декабре 2017 года вывода «значительной части контингента» в Сирии погибли 50 россиян, в том числе 39 — при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в начале марта.
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