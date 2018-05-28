50-летний пловец попытается переплыть Тихий океан и установить рекорд

Французский пловец Бен Лекомт выразил намерение установить новый мировой рекорд, попытаясь переплыть Тихий океан. Об этом сообщает «Советский спорт».

50-летний француз уже переплыл Атлантический океан в 1998 году, однако его достижение не было подтверждено, исходя из чего не было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, передает Газета.ру.

«Я знаю, что страсть к таким приключениям и испытанием — неотъемлемая часть меня. Я хочу проверить себя.

После того, как я переплыл Атлантический океан, мне пришлось взять паузу. Я женился, у нас появились дети, пришлось отложить такие приключения. Но я знал, что однажды вновь захочу переплыть океан», — приводит слова Лекомта Reuters.