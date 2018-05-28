Плахотнюк: Мы надеемся на создание политической платформы, которая устранит все сомнения в продолжении хорошей деятельности последних двух лет

Руководство Молдовы готово к политическому диалогу со всеми реформаторскими силами для сохранения курса на европейскую интеграцию. Это заявил лидер Демпартии Влад Плахотнюк изданию neweurope.eu.

"Недавний съезд Совета по ассоциации ЕС-Молдова, который прошел 3 мая, представляет собой как возможность правильной оценки наших достижений, так и отправную точку для политического диалога, в том числе между всеми политиками-реформаторами, с участием европейских партнеров", - написал Плахотнюк.

Лидер Демпартии сделал обзор достижений правления в стране за последние два года.

"Руководствуясь нашими европейскими обязательствами и с помощью ЕС мы хорошо справились: экономический рост — устойчивый, новые структурные реформы дают обнадеживающие результаты, доходы и уровень жизни выросли, а большинство граждан поддерживает европейскую интеграцию. В контексте парламентских выборов, которые пройдут в этом году, наш вызов состоит в том, как нам консолидировать это европейское видение в будущем и сделать наши обязательства необратимыми", - уточнил Плахотнюк.

Председатель демократов также отметил вызовы, которые стоят перед властями.

"В конце года молдаване будут избирать парламент на следующие четыре года. Для страны, которая исторически и политически находится между Россией и Европой, во многих отношениях будущие выборы станет референдумом по Европе. Несмотря на рост, проевропейское большинство еще мало, а про-восточные активисты сильно поддерживаются иностранным пропагандистским аппаратом, который за последние годы оставил свой след в многих демократических странах", - подчеркнул лидер ДПМ.

Он также написал, что нынешнее парламентское большинство готово в скором времени сделать первый символичный шаг и укрепить европейскую интеграцию в Конституции, как ключевую цель страны.

"Мы убеждены, что европейская интеграция — единственный проект, который может объединить как население, так и реформистские партии, а наша надежда на ближайшие месяцы — создание политической платформы, которая устранит все сомнения в отношении продолжения хорошего управления последних двух лет", - написал Плахотнюк.