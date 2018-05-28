Экс-ведущая "Орёл и Решка" Регина Тодоренко госпитализирована

Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко госпитализирована с пиелонефритом. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.

"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва. Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке) Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас) ", - написала Регина.

Поклонники в комментариях желают ей скорейшего выздоровления, сообщает РЕН ТВ.