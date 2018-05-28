Картина Репина "Иван Грозный" будет выставляться в бронированном кейсе

После реставрации картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" будут выставлять в Третьяковской галерее в бронированном стеклянном кейсе. Об этом рассказала директор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, готовность поддержать реставрацию поврежденной картины выразил Сбербанк. Также кредитная организация посодействует безопасному экспонированию полотна после длительной реставрации, отметила Трегулова, сообщает Известия.ru.

Ранее, 25 мая, житель Воронежа Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины и повредил полотно. Ущерб от действий вандала музей оценил в 500 тыс. рублей.

После нападения злоумышленника задержали, он был в нетрезвом состоянии. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте Подпорина. Судебное заседание назначено на 29 мая.

Картина «Иван Грозный», написанная в 1883–1885 годах, также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». На полотне изображен легендарный эпизод из жизни первого русского царя, когда он в припадке гнева нанес посохом смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.