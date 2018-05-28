Сбежав из Молдовы почти два года назад, лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый перестал непосредственно общаться со своими активными соратниками. В партии воцарился авторитарный режим и хаос, начатый Николаем Григоришиным. Об этом в интервью для gzt.md рассказал бывший советник "Нашей партии" Антон Лисник, объясняя причину своего ухода.
Лисник рассказал, что в партию вступил добровольно на заре ее создания, активно участвовал в ее развитии, собраниях, агитациях, и искренне верил в ее лидера. Наряду с этим уже тогда он стал замечать, как материальное положение особо приближенных к Ренато Усатому членов партии улучшалось.
"О фактах коррупции может только прокуратура судить, но было видно, что машины и костюмы стали дороже", - рассказал бывший член партии.
Николай Григоришин, который был близок к Усатому и непосредственно курировал партийных советников, вел себя авторитарно, ко мнению членов партии не прислушивался, а до лидера доносил, зачастую ложную информацию, - утверждает Лисник.
Роль активистов в развитии партии он часто приуменьшал, чтобы заработать дополнительные бонусы. Между тем за идею приходилось платить. И хотя Ренато Усатый открыто обещал выдавать бонусы советникам партии до 5000 леев в месяц, на деле рядовым активистам приходилось из этих денег платить взносы и делать пожертвования от имени партии.
Так, по рассказам Лисника, члены партии сдавали деньги на ремонты школьных туалетов, на покупку пистолетов спортсменам, на установку рекламных панно. В прессе, однако, это преподносилось как помощь "Фонда Ренато Усатого". Антон Лисник подчеркнул, что списки партии редеют из-за разочарования активистов, а не под чьим-либо давлением.
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