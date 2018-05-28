Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток, но только в одной стране мира

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. Он появился в магазинах Японии в понедельник.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%. Сообщается, что запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.

По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

В Coca-Cola говорят, что планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет, передает ВВС.

В Японии Chu-Hi считается альтернативой пиву и пользуется особенной популярностью среди женщин.

Напиток уже производят японские пивоваренные гиганты Kirin, Suntory и Asahi. Самые распространенные ароматизаторы в таких напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.