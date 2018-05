"Чудо-женщине" Галь Гадот предложили быть ведущей "Евровидения"

Исполнительница главной роли в блокбастере "Чудо-женщина" (Wonder Woman) израильтянка Галь Гадот получила официальное предложение быть ведущей конкурса "Евровидение", который должен пройти в 2019 году в Израиле. Об этом сообщило в понедельник государственное израильское радио Kan.

По его информации, Гадот не стала отказываться от предложенной ей роли ведущей международного конкурса и в настоящий момент "изучает возможности", связанные с этим предложением.

"Евровидение-2019" должно состояться в Израиле в соответствии с правилами конкурса, так как на "Евровидении-2018" победу одержала песня Toy израильтянки Нетты Барзилай. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме, передает ТАСС.

Израиль уже четыре раза в истории выигрывал конкурс "Евровидение" - в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. 25-летняя Нетта Барзилай смогла выступить на "Евровидении" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов.

Барзилай одержала победу на "Евровидении", получив в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов. По итогам финала на втором месте с результатом в 436 очков оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, на третьем - Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You и 342 баллами.