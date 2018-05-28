Во вторник в Риме стартует новый раунд переговоров в формате "5+2"

Новый раунд переговоров в формате «5+2» состоится 29 и 30 мая в Риме.

На переговорах будет председательствовать специальный представитель действующего председателя ОБСЕ (Италии) по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, передает Молдпрес.

Во встрече примут участие представители сторон, посредников и наблюдателей от Республики Молдова и Приднестровского региона, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины и Европейского союза и США.

На встрече в формате «5+2» будет рассматриваться ход реализации шести соглашений, подписанных сторонами в ноябре 2017 года и апреле 2018 года. Кроме того, будут установлены сроки для выполнения приоритетов, оставшихся из «пакета из восьми пунктов», которые были определены сторонами. В то же время будут установлены новые приоритеты для продвижения процесса урегулирования.

Последний раунд переговоров в формате «5+2» проходил в ноябре прошлого года в Вене.