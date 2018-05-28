Одичавшие кошки наносят огромный ущерб природе Австралии. Для того, чтобы уберечь беззащитных представителей фауны, в стране возвели гигантский забор.
Агентство по сохранению дикой жизни Австралии завершило строительство длиннейшего в мире забора, который не позволит кошкам уничтожать зверей на этой территории. Экологи приводят ужасающие цифры: каждый день одичавшие кошки убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих. Каждую минуту по их вине жизни лишается более 2000 различных представителей фауны.
Первых кошек в Австралию завезли европейские поселенцы около 200 лет назад. Комфортные климатические условия и обилие пищи привели к тому, что сейчас на континенте обитает более 20 миллионов диких особей. В поисках пропитания они охотятся не только на мышей и крыс, но и на животных редких видов. Для восстановления экобаланса разработана долгосрочная стратегия. Наряду с умерщвлением кошек, ученым необходимо успеть спасти виды, уже оказавшиеся на грани вымирания. Особенно сильно пострадала центральная часть Австралии, и именно здесь был сооружен забор, огораживающий территорию от вторжения хищников, передает nat-geo.ru.
Первая очередь забора тянется на 44 километра, защищая 94 км² земли. На ее строительство было потрачено 1600 км проволоки и более 500 км сетки. На следующем этапе длина ограды составит 185 км, и под защитой окажется уже 70 000 гектаров. К концу года эта территория будет полностью зачищена от кошек, и сюда поселят намбатов, кволл, ушастых сумчатых барсуков и других австралийских животных редких видов. Заповедник также поможет уберечь растения, оказавшиеся под угрозой исчезновения из-за других инвазивных животных — кроликов.
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