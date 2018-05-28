Швейцарец хочет приехать на чемпионат мира по футболу на тракторе

Гражданин Швейцарии Вернер Циммерманн намерен приехать на чемпионат мира в Россию на тракторе.

Циммерманн рассказал, что идея пришла ему в голову, когда он с другом смотрел отборочный матч Швейцария — Северная Ирландия. Еще более реалистичной идея оказалась после того, как мужчины узнали, что во время ЧМ их команда будет играть в Калининграде, "куда ехать всего 1800 километров".

Мужчина и двое его друзей намерены проехать на тракторе из Вицнау (кантон Люцерн) до Калининграда. Путешествие, по их подсчетам, займет две недели, и 22 июня друзья уже смогут поболеть за швейцарскую команду, которая будет играть против Сербии, сообщает РИА Новости.

Как заявил Циммерманн, одним из самых больших неудобств станет отсутствие гидроусилителя руля на тракторе. Поэтому мужчины готовятся к путешествию, тренируя руки в спортзале. Обратный же путь будет более комфортным – в Польше путешественники намерены пересесть с трактора в трейлер-автодом одного их друзей, который будет сопровождать их всю поездку.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.















