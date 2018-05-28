В Белоруссии молдавский микроавтобус столкнулся с лосем, один человек погиб

В Могилевской области Белоруссии микроавтобус столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем и въехал в кювет. В ДТП пострадали пять человек, среди них граждане России и Молдавии, в том числе двое детей. Один пассажир погиб.

Происшествие случилось в ночь на 26 мая в Быховском районе на трассе Р-93 "Могилев-Бобруйск", в микроавтобусе Ford Transit находились шесть человек, сообщает newsru.com.

После аварии в микроавтобусе оказались зажаты три человека (водитель и два пассажира на заднем сиденье). Спасатели деблокировали водителя и одного пассажира, также из микроавтобуса извлекли одного погибшего. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Быховскую центральную районную больницу.

В МЧС уточнили, что микроавтобус Ford Transit 2002 года выпуска зарегистрирован в Молдове.





