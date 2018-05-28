В Эстонии скончался выдающийся оперный певец Мати Пальм

В понедельник, 28 мая, на 77-ом году жизни в Эстонии скончался оперный певец Мати Пальм.

Артист закончил Таллинскую консерваторию, после чего прошел стажировки в консерватории в Московской консерватории в классе Уго Дица, в миланском театре Ла Скала и в «Комише опер» в Берлине. В 1969 году Пальм стал солистом Эстонской национальной оперы, помимо этого выступал в аргентинском театре Колон и на сцене Берлинской Национальной Оперы, пишет Известия.ru.

Его концертный репертуар состоял из 600 произведений. За всю свою жизнь Мати Пальм дал свыше 400 сольных концертов. В 1974 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Эстонской ССР, в 1980 году получил звание народного артиста Эстонии, а в 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1984 году — лауреатом премии Георга Отса. В 2001 году Пальм был удостоен Ордена Белой звезды IV степени.