В понедельник, 28 мая, на 77-ом году жизни в Эстонии скончался оперный певец Мати Пальм.
Артист закончил Таллинскую консерваторию, после чего прошел стажировки в консерватории в Московской консерватории в классе Уго Дица, в миланском театре Ла Скала и в «Комише опер» в Берлине. В 1969 году Пальм стал солистом Эстонской национальной оперы, помимо этого выступал в аргентинском театре Колон и на сцене Берлинской Национальной Оперы, пишет Известия.ru.
Его концертный репертуар состоял из 600 произведений. За всю свою жизнь Мати Пальм дал свыше 400 сольных концертов. В 1974 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Эстонской ССР, в 1980 году получил звание народного артиста Эстонии, а в 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1984 году — лауреатом премии Георга Отса. В 2001 году Пальм был удостоен Ордена Белой звезды IV степени.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
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