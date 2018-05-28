Дочь Трампа обняла сына и попала под шквал критики

На дочь президента США Иванку Трамп обрушились гневные комментарии после того, как она выложила фотографию с сыном. Изображение было опубликовано на ее странице в Twitter.

На снимке видно, как Трамп держит на руках своего двухлетнего ребенка, прислонившись к нему лбом. В описании к посту она написала "Моя любовь", сообщает lenta.ru.

За сутки твит собрал более 1,6 тысячи ретвитов и около 18 тысяч лайков, однако большое число пользователей не оценили снимок. Американцы припомнили девушке, что ее отец Дональд Трамп активно выступает за разделение детей с их родителями — нелегальными мигрантами. В результате этого дети просто пропадают без вести: по данным CNN, в США уже не могут найти около 1,5 тысячи детей мигрантов.