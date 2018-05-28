Элтон Джон приехал в Киев

Британский певец, основатель СПИД-Фонда Элтон Джон в понедельник, 28 мая, приехал в Киев.

Отмечается, что певец около трех часов провел на территории творческого и культурного пространства Арт-завод платформа, где прошел специальный Кураж базар, в рамках которого организована информационная благотворительная акция День с Элтоном Джоном. Цель акции - профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине, пишет korrespondent.net.

По информации Фонда Елены Пинчук, исполнитель провел встречу с украинскими борцами против СПИДа и пообщался с ВИЧ-положительными людьми.