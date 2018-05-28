Парализованный мотоциклист вызвал скорую голосом с помощью Siri

17-летний австралиец Дарси Маккей попал в серьёзную аварию, получил тяжёлые травмы, но смог вызвать экстренные службы с помощью голосового помощника.

По словам подростка, он упал со своего мотоцикла на неприметном участке дороги, где редко проезжают автомобили. Дарси получил множественные переломы позвоночника и сломал кости таза, поэтому не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. К счастью, из его кармана выпал iPhone. Маккей попросил Siri вызвать скорую голосом и назвал своё местоположение. Медики приехали через 20 минут.

"Я счастлив, что мне так повезло. Если бы не Siri, со мной случилась бы беда", — рассказал журналистам мотоциклист. О прогнозах выздоровления Маккея не сообщается, пишет life.ru.