В Криулянском районе отремонтируют дороги в 34 населённых пунктах

В Криулянах начался ремонт дорог. Первая в списке - главная улица города. На очереди еще одна. Общая стоимость работ - шесть миллионов леев.

В программу ремонта в Криулянском районе включили местные дороги в 34 селах.



Программа "Хорошие дороги для Молдовы" выделила 47 миллионов леев на ремонт дорог.



До конца года в Молдове отремонтируют 1200 километров дорог. Общию бюджет правительственной программы - миллиард 600 млн леев. Деньги перечисляют из госбюджета и дорожного фонда.





