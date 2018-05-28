В Петербурге предъявили обвинения священнику и его жене, которые не лечили дочь от ВИЧ

В Петербурге супружеской паре, чья приемная дочь умерла в результате отказа родителей лечить ее от ВИЧ, предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. Об этом сообщает главное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Исходя из обстоятельств дела, обнародованных СК, речь идет о православном священнике и его жене, чья приемная дочь умерла от ВИЧ в августе 2017 года. По информации издания «Православие и мир», священника зовут Георгий Сычев.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, планируется направление материалов уголовного дела в прокуратуру с обвинительным заключением, передает meduza.io.

В 2011 году в Петербурге священник и его жена усыновили девочку, которая родилась с ВИЧ и до усыновления наблюдалась врачами центра СПИД, о чем приемные родители знали.

В 2013 году у девочки выявили показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ), но родители проигнорировали рекомендацию. Через год врачи обнаружили, что заболевание прогрессирует. После уговоров врачей приемный отец согласился на применение АРВТ в условиях больницы.

В 2015 году девочка была госпитализирована с пневмонией, при этом приемная мать не сообщила о ее диагнозе. Врачи, тем не менее, возобновили АРВТ, но вскоре женщина забрала приемную дочь домой. После этого священник и его жена не возили ребенка на обследования и не лечили ее.

В мае 2016 года по решению суда девочку направили в реанимацию, а 26 августа 2017 года она умерла от тяжелого иммунодефицита и сопутствующих заболеваний.

Приемные родители отказывались от лечения ребенка по религиозным соображениям, хотя официально РПЦ не отрицает СПИД. Кроме того, священник и его жена придерживались распространенного в среде ВИЧ-диссидентов убеждения, что СПИД выдуман фармакологическими компаниями.