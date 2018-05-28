Три мальчика семи, восьми и 12 лет утонули в озере села Погребень Оргеевского района. Их тела спасатели нашли этим утром. Искать детей начали еще вчера вечером, когда братья не вернулись домой.
"Работали всю ночь. Несмотря на то, что поисковые работы в ночное время запрещены, мы пошли на риск в надежде найти детей живыми", - рассказал глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.
"Утонувших нашли на глубине полутора-двух метров", - отметил спасатель Виталий Рудько.
Сельчане говорят, что мальчики часто ходили на озеро, за ними обычно присматривал сторож: "Они с утра на озере пропадают. Возьмут сумку с едой и уходят. А потом, как я слышал, сторож поехал домой в соседнее село. А когда вернулся, только одежду их нашел".
Мальчиков воспитывали бабушка с дедушкой. Мать оставила на попечении пенсионеров еще двух дочерей трех и четырех лет. Сама работала в Кишиневе.
"Я приезжаю домой раз в неделю, но уже четыре дня с ними даже не созванивалась. Старший сын телефон поломал, связи не было. А сегодня я должна была как раз домой приехать, у меня выходной", - сказала мать погибших детей.
Ведется следствие.
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