Новгородские приставы рассказали про "кота-предателя"

Управление федеральной службы судебных приставов по Новгородской области рассказало о коте, который якобы предал своего хозяина-должника и выдал его приставам.

Сотрудники УФССП пришли к мужчине, который не выплатил алиментов на 800 тысяч рублей. По словам сожительницы должника, его не было дома. Приставы решили осмотреть квартиру и обратили внимание на кота, который сидел напротив дивана и пристально смотрел под него.

«Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном. Чтобы извлечь любителя поиграть в прятки, пришлось даже приподнять спальное место», — говорится в пресс-релизе управления.

В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф за то, что он прятался от приставов под диваном, передает meduza.io.