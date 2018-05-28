В испанской деревне Ормигос, что неподалеку от Толедо, открывается уникальный отель для любителей смотреть на ночное звездное небо.
Каждый из 14 номеров гостиничного комплекса Miluna будет представлять собой стоящую на отдельном участке прозрачную сферу из ПВХ площадью 30 кв. м, через которую можно наблюдать за звездным небом. Авторы этой концепции выбрали Ормигос из-за низкого уровня светового загрязнения и идеально подходящего для такой цели природного ландшафта.
Два эксклюзивных отеля подобного рода уже работают в Каталонии и Наварре, однако Miluna будет отличаться от них по целому ряду параметров. Смотреть на далекие миры предлагается из телескопов, установленных на каждом участке. В дневное время туристам предложат дегустацию вина, сыров и другой продукции местного производства, а приверженцам активного отдыха – гольф, конные, пешие и велосипедные маршруты на природе, сообщает "Испания по-русски".
Открытие отеля Miluna запланировано на сентябрь, но бронирование уже открыто. Стоимость одной ночи в сфере, каждая из которых названа в честь какого-либо созвездия, составит 189 евро в рабочие дни и 219 евро на выходных с учетом завтрака. По прибытии гостям расскажут краткую историю созвездия их номера и покажут, как пользоваться телескопом, передает newsru.com.
Комментарии
- Украинского полярника эвакуировали из Антарктиды
- На Украине автомобиль въехал в группу детей
- Новгородские приставы рассказали про "кота-предателя"
- В Петербурге предъявили обвинения священнику и его жене, которые не лечили дочь от ВИЧ
- Парализованный мотоциклист вызвал скорую голосом с помощью Siri
- Элтон Джон приехал в Киев
- Дочь Трампа обняла сына и попала под шквал критики
- Пенсионерки сняли пародию на новый клип Тимати и Егора Крида
- Швейцарец хочет приехать на чемпионат мира по футболу на тракторе
- В Трансильвании откопали странную челюсть
- Евросоюз еще на год продлил санкции против режима Асада
- Украинского полярника эвакуировали из Антарктиды
- Роскомнадзор пообещал Apple проблемы из-за Telegram
- Исследователи создадут первую в мире вакцину против аллергии на кошек
- Миллиардер Серж Дассо скончался во Франции
- ДТП на Измайловской: заявления отца после аварии, в которой погиб младенец
- Внутрипартийные кланы, интриги и разочарование - члены "Нашей партии" покидают её
- Врачи: Индия оказалась во власти страшного вируса
- Трое братьев в возрасте до 11 лет утонули в озере в Оргеевском районе
- Cвадьба ромов оставила владельцев испанского ресторана без денег
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei