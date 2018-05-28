Любителям смотреть на звездное небо: в Испании открывается прозрачный отель

В испанской деревне Ормигос, что неподалеку от Толедо, открывается уникальный отель для любителей смотреть на ночное звездное небо.

Каждый из 14 номеров гостиничного комплекса Miluna будет представлять собой стоящую на отдельном участке прозрачную сферу из ПВХ площадью 30 кв. м, через которую можно наблюдать за звездным небом. Авторы этой концепции выбрали Ормигос из-за низкого уровня светового загрязнения и идеально подходящего для такой цели природного ландшафта.

Два эксклюзивных отеля подобного рода уже работают в Каталонии и Наварре, однако Miluna будет отличаться от них по целому ряду параметров. Смотреть на далекие миры предлагается из телескопов, установленных на каждом участке. В дневное время туристам предложат дегустацию вина, сыров и другой продукции местного производства, а приверженцам активного отдыха – гольф, конные, пешие и велосипедные маршруты на природе, сообщает "Испания по-русски".

Открытие отеля Miluna запланировано на сентябрь, но бронирование уже открыто. Стоимость одной ночи в сфере, каждая из которых названа в честь какого-либо созвездия, составит 189 евро в рабочие дни и 219 евро на выходных с учетом завтрака. По прибытии гостям расскажут краткую историю созвездия их номера и покажут, как пользоваться телескопом, передает newsru.com.