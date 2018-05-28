На Украине автомобиль въехал в группу детей

В селе Семяновка Сумской области Украины в воскресенье, 27 мая, водитель Daewoo Lanos насмерть сбил двухлетнего мальчика, который шел по обочине дороги вместе с несколькими другими детьми. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

По данным ведомства, водитель скрылся с места происшествия.

Полиция объявила план Перехват и через несколько часов нашла водителя Lanos с признаками алкогольного опьянения, который прятался в кустах, передает korrespondent.net.

Сейчас мужчина находится под стражей. Открыто уголовное производство. Водителю грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.