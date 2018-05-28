Кто обитает на дне Балтийского моря: рыбаки выловили кость весом в 1,5 тонны

Калининградские рыбки выловили в Балтийском море затылочную кость кита весом в 1,5 тонны. Находку передали в Музей Мирового океана. Об этом пресс-служба музея сообщила в понедельник на официальной странице учреждения в социальной сети Facebook.

"Сегодня в 6 часов утра судно рыболовецкого колхоза "За Родину" МРТК-857 под командованием капитана Дмитрия Голубева выловило затылочную кость кита! Находка весом в 1,5 тонны выловлена в Балтийском море примерно в 15 милях от берега на глубине 70 метров", - говорится в сообщении. Предполагается что длина тела животного, которому она принадлежала, составляла не менее 20 метров.

Представитель пресс-службы музея Инесса Зайковская сообщила ТАСС, что находка "уже передана в музей". "По словам специалистов, таких находок не было по крайней мере 20 лет", - сказала она, добавив, что пока не ясны ни возраст самого кита, ни то, насколько древней является кость. "Это будет установлено с помощью радиоуглеродного анализа, для этого частица кости будет отправлена в Москву", - добавила собеседница.

Она отметила что найденная кость принадлежит очень крупному животному и пролежала в воде достаточно долго. "Пока непонятно, какому киту может принадлежать кость, но для сравнения, череп серого кита, который недавно появился в музее, в два раза уже черепа этого животного. Если весь череп серого кита весит в районе 100 кг - то здесь только затылочная кость имеет такой вес [полторы тонны]", - сказала собеседница.