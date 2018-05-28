Роскомнадзор пообещал Apple проблемы из-за Telegram

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компании Apple прекратить распространение приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore на территории России, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в понедельник, 28 мая, регулятор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".

В противном случае, говорится в заявлении пресс-службы, возможны действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple" на территории России.

Противостояние Роскомнадзора и Telegram продолжается с 13 апреля, когда суд удовлетворил иск ведомства о блокировке мессенджера на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram в России.

Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google,а также крупнейшие российские компании, среди которых - "Яндекс", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам. При этом Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России, напоминает dw.com.