Украинского полярника эвакуировали из Антарктиды

Украинского полярника и биолога, участника 23 украинской экспедиции в Антарктиде Николая Весельского эвакуировали с украинской антарктической станции Академик Вернадский в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас из-за аппендицита. Об этом в понедельник, 28 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, до этого Весельскому пытался помочь доктор на станции.

"Предыдущие несколько дней добавили волнений - была и героическая попытка нашего доктора оперировать больного самостоятельно на станции, и обнаружены осложнения, и проверка, насколько действенной является международная система аварийно-спасательных операций в Антарктике", - написал Дикий.

Так, со станции Палмер на помощь украинскому полярнику "пробился" американский ледокол Лоренс М. Голд. После этого украинский и американский врачи оказывали на борту необходимую помощь, пока пациента транспортировали в ближайший аэропорт на чилийскую станцию Фрей.

Военно-воздушные силы Чили предоставили военно-транспортный самолет со своим медперсоналом, который забрал украинца на материк, в ближайший чилийский госпиталь, передает korrespondent.net.