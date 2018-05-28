Евросоюз еще на год продлил санкции против режима Асада

В понедельник, 28 мая, Евросоюз еще на год продлил санкции против властей Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц в Брюсселе.

"Учитывая репрессии, которые продолжаются, против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС в отношении Сирии", - говорится в заключении совета иностранных дел Евросоюза.

Совет также исключил из списка двух человек, которые ранее скончались. Сейчас в него входят 259 физических и 67 юридических лиц. Последний раз перечень пополнился лицами, которых подозревают в причастности к использованию химического оружия, передает УНИАН.

Санкции против Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции и замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе. А также экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использовать для внутренних репрессий, на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.