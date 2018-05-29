Экспертом ООН по правам человека встретился с Кристина Лесник

Вице-премьер Кристина Лесник провела сегодня встречу с ведущим экспертом ООН по правам человека в приднестровском регионе Томасом Хаммарбергом, которого сопровождала группа экспертов из Управления Организации Объединенных Наций по правам человека. Основной темой дискуссии стала составляющая прав человека в приднестровском регионе. В этой связи заместитель премьер-министра проинформировала представителей ООН об усилиях, направленных на обеспечение соблюдения прав человека на левом берегу Днестра.

Вице-премьер рассказала официальным лицам о запуске рабочей подгруппы по правам человека и о необходимости начать работу этой группы в ближайшем будущем для выявления и решения проблем, с которыми сталкиваются люди. Другие темы – школы с преподаванием на основе латинской графики, свободное передвижение людей и товаров, текущая ситуация в переговорном процессе и т. д.

Томас Хаммарберг выразил надежду, что предстоящие переговоры в формате «5+2» закончится ощутимым результатом, который позволит решить проблемы повестки дня переговорного процесса, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/vitse-premer-po-reintegratsii-vstretilas-s-gruppoi-ekspertov-oon.