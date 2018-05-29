В Риме начался новый эта переговоров о Приднестровскому урегулированию

В Риме начался новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". В течение двух дней стороны конфликта, посредники и наблюдатели будут обсуждать краткосрочные приоритеты. Делегацию Кишинева на переговорах возглавляет вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Последний раунд переговоров формате "5+2" проходил в ноябре прошлого года в Вене. Представители ОБСЕ приветствовали тогда подписание четырех протоколов между Кишиневом и Тирасполем. Они касались работы школ с преподаванием на румынском языке, доступа фермеров Дубэссарского района к их сельхозземлям, а также восстановления фиксированной и мобильной телефонной связи двумя берегами.

Одним из последних результатов двусторонних усилий по урегулированию замороженного конфликта стало включение приднестровских машин в международное дорожное движение, сообщает https://point.md/ru/novosti/politika/v-rime-nachalsia-novyi-raund-peregovorov-v-formate--34-5-2-34-po-pridnestroviu