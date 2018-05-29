В Молдове отмечают всемирный день без табака

Сегодня всемирный день без табака. Министерство здравоохранения подготовило по этому случаю кампанию по информированию в вреде курения. Студенты Медицинского колледжа организовали в центральном парке столицы обучение упражениям, которые укрепляют сердечную мышцу.

В Молдове от болезней вызванных табакокурением ежегодно умирают почти шесть тысяч человек.

В мае 2016-го в нашей стране вступил в силу закон о табаке. Он запрещает курение на рынках, в общественном транспорте, в том числе такси, на остановках, стадионах, в развлекательных зонах и на детских площадках.