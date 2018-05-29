В Вулканештах ремонт станции скорой помощи обошёлся почти в полтора миллионов леев

В Вулканештах после ремонта открыли станцию скорой помощи. Обошелся он в миллион 400 тысяч леев. Деньги перечислили из фонда обязательного медицинского страхования. Следующий шаг - набор еще одной бригады врачей. По словам директора, это необходимо, так как число обращений растет.

Автопарк станции тоже обновили. Уже через две неделю В Вулканешты доставят новую машину скорой помощи. С июля на станции скорой помощи в Вулканештах будет 30 специалистов. Обслуживает станция почти 15 тысяч человек.







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