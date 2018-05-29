Её слёзы пахнут розами: статуя Девы Марии заплакала на на глазах у прихожан. ВИДЕО

Плачущую статую заметили в храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США. По словам пастора Хосе Сегуры, о чуде ему рассказали прихожане. Люди пытались утереть слёзы, но они начинали течь снова. Причём они были похожи скорее на масло, чем на воду, и пахли розами.

"Тогда я увидел, что она действительно плакала. Думаю, что это напоминание для всех нас, чтобы мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими", - сказал пастор.

"Это реально, она на самом деле плачет. Она грустит", - прокомментировала прихожанка Лора Райт.

В церковь прибыли представители епархии Лас-Крусеса, чтобы проверить, не является ли "плач" Девы Марии мистификацией. По их словам, на установление истины могут потребоваться годы, сообщает life.ru.