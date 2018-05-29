Невилл Долгопупс из "Гарри Поттера" женился

Британский актёр Мэттью Льюис, прославившийся после серии фильмов о Гарри Поттере, женился на своей подруге Анджеле Джонс. Об этом он сообщил в "Твиттере", приложив к посту фото с невестой.

— Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но ещё и, когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться, — написал Льюис.

Помимо "Гарри Поттера" актёр также исполнил роли в сериале Syndicate, который транслировался на BBC One, в фильмах "До встречи с тобой" и "Конченая", сообщает life.ru.