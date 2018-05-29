Два журналиста стали первыми жертвами шторма "Альберто" в США

Телерепортёр и фотожурналист канала WYFF News 4 погибли в результате тропического шторма "Альберто", который обрушился на США.

Инцидент произошёл в штате Северная Каролина. Из-за порывистого ветра дерево упало на машину, в которой находились журналисты, сообщает life.ru.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился 28 марта на побережье штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. Максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч. Сообщается также об обильных осадках и наводнениях.

Эксперты предполагают, что ущерб от урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов.