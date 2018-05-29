Охотник за призраками отважился зайти в заброшенный тоннель в Неваде, куда некоторые убийцы сбрасывали своих жертв, и обнаружил то, что напугало даже его. Ксавье Хантер продержался целую ночь в жутких проходах, которые находятся в "самом смертоносном Национальном парке Америки".
Мужчина не случайно выбрал это место, ведь туристы постоянно жалуются на паранормальные явления.
Ксавье утверждает, что когда он через специальное устройство спросил у призрака его имя, то в ответ услышал женский голос, который произнёс "Карол". Ещё одним доказательством мистического присутствия стало селфи мужчины на фоне тоннелей. Несмотря на то что вокруг никого не было, сзади охотника виден силуэт человека.
Согласно статистике, с 2006-го по 2016-й в этом парке было убито 275 человек. Сейчас заброшенные тоннели используются как пешие тропы для туристов.
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