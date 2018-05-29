В Америке врачи искали на УЗИ ребёнка, но вместо него в животе у пациентки нашли наркотики

В Мехико 37-летняя Глория обратилась к врачу из-за сильных болей в животе. Прежде чем врачи начали её осматривать, она соврала им о беременности. Когда они сделали ей УЗИ, то там ничего не увидели, кроме непонятных пятен и "мусора".

Глория была срочно отправлена на операцию, чтобы вытащить всё лишнее, что могло бы нанести вред здоровью. Когда врачи её разрезали, то ужаснулись. Вместо плода в ней нашли наркотические растения с клубнями, которые были перемотаны изолентой. Она пыталась незаконно провезти наркотики в себе, но сильные боли не позволили ей этого сделать, пишет life.ru. Оперирующий врач Лурдес Янез вытащил из неё содержимое и передал в полицию. Когда преступница пришла в себя, её доставили в суд. Но там судья счёл её состояние непригодным для разбирательств, поэтому её обратно отправили в больницу. Полиция ведёт расследование, но кому везла наркотики, Глория отвечать отказалась. Выяснилось, что в 2010 и 2015 годах женщина уже была виновна в передаче наркотиков.

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