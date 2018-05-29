Под Красноярском мужчина убил троих спящих соседей

Житель Манского района Красноярского края подозревается в убийстве трёх человек. После распития спиртных напитков он ночью напал на соседей с ножом. Как сообщает региональное СУ СКР, в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 28 мая он пришёл в гости к 79-летней соседке, которая проживала с 48-летним сыном. Позже к ним присоединилась бывшая жена хозяина дома с их девятилетней дочерью.

- Ночью подозреваемый взял кухонный нож и на почве личной неприязни нанёс смертельные удары всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, и ей удалось спастись. После убийства подозреваемый нанёс себе одно ножевое ранение, неопасное для жизни, — говорится в сообщении.

В настоящее время он задержан, ему оказана медицинская помощь, сообщает life.ru.