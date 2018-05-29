В столичном подземном переходе мужчина с кулаками набросился на свою девушку. Сцену ревности сняли на видео прохожие

Жуткий инцидент произошел сегодня днем в одном из подземных переходов столицы. Там мужчина набросился с кулаками на свою девушку из-за подозрительной ссадины у нее на лице.

По словам очевидцев, молодые возлюбленные переходили дорогу по подземному переходу, как вдруг мужчина остановился, и на глазах у прохожих начал ругаться и оскорблять свою спутницу.

Девушка попыталась выбежать из подземки, но мужчина догнал свою спутницу, схватил за волосы и стал наносить ей удары кулаком по голове. Как оказалось, недовольство мужчины вызвала ссадина на лице девушки, которая появилась без его участия.

Видео с места инцидента было опубликовано в одной из социальных сетей.

Чем закончилась перепалка между ревнивым мужчиной и его возлюбленной, остается неизвестной.