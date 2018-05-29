"Новая жизнь": в Резинском роддоме снова вручали подарки

В Резинском роддоме снова вручали подарки. В рамках компании "Новая жизнь" представители Фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс" передали молодым мамам наборы для новорожденных.

В наборах для новорожденных одежда, подгузники, игрушки и многое другое.

"Все это необходимо и полезно. Некоторые приходят в роддом подготовленными, но у многих возможностей меньше", - отметила директор Резинской райбольницы Нина Посту.



По просьбе женщин в подарочный набор включили пинетки.



"Это милые ботиночки для малышей. Они очень нравятся мамам. Они нам пишут со всей страны и рассказывают, что еще хотели бы найти в наборах", - рассказала исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.



Кампания "Новая жизнь" стартовала в Резине в марте. До сих пор там вручили почти 60 наборов для новорожденных.



"К нам поступают женщины с обоих берегов Днестра. Есть жительницы Рыбницы, Каменки, которые приезжают на роды в Резине. Все благодарны за внимание фонду "Эдельвейс", - отметила председатель Резинского района Элеонора Граур.



В марте Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейсс" расширил географию действия компании "Новая жизнь". Теперь наборы для новорожденных вручаются в 24 роддомах по всей стране.