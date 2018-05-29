В Сочи петербуржец устроил ДТП и спрыгнул с моста

Житель Санкт-Петербурга устроил утром в Сочи ДТП, а затем вышел из машины и спрыгнул с моста.

Скорее всего, как отмечают издания, мужчина хотел скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, он находился под действием наркотиков. Водитель погиб на месте, сообщает life.ru.

Причиной аварии послужило то, что водитель выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.

По данному факту начата проверка и назначена экспертиза.