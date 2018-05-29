Учёные разработают новый язык для общения с инопланетянами

Астрономы и лингвисты разных стран мира создадут новый "межгалактический" язык, на котором земляне смогут общаться с представителями внеземных цивилизаций.

Учёные из проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI считают, что такой инструмент позволит пришельцам быстрее адаптироваться при общении с жителями Земли.

Больше половины столетия исследователи из проекта SETI пытаются установить контакт с внеземными цивилизациями. Учёные NASA и SETI считают, что решить проблему коммуникации при помощи лучших лингвистов планеты удастся в ближайшие 20 лет, пишет life.ru.

Эксперименты исследователей будут связаны не только с разработкой универсального языка, но и с его испытаниями — с помощью мощных передатчиков исследователи планируют протестировать новые инструменты коммуникации и повторно отправить сигналы в дальние миры.