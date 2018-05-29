В Польше прошла волна пожаров на мусорных полигонах

Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше, местные журналисты полагают, что они не случайны.

Как сообщил журналистам представитель пожарной охраны Быдгоща, в ночь на вторник начался пожар на свалке химических отходов возле населенного пункта Вшедзень в Куявско-Поморском воеводстве.

"Над территорией свалки до сих пор поднимаются клубы дыма. Пожарные превентивно эвакуировали 35 жителей. Причина пожара пока неизвестна", — рассказал он.

По данным пожарных, на свалке хранятся химикаты в резервуарах объемом в 100 и 200 литров. Пока точно неизвестно, какие именно субстанции находятся в бочках.

Данная свалка является нелегальной. Несколько лет назад она была организована на законных условиях, но после фирма, которая занималась складированием химических отходов, обанкротилась.

Из домов в районе пожара были эвакуированы 35 человек. Пожарные не исключают, что для ликвидации пожара придется использовать тяжелую технику. По их данным, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

Также они просят зевак не приезжать на место пожара на машинах, чтобы не мешать передвижению специальной техники.

По неофициальной информации, на эту свалку свозили отходы со всей Европы, пишет РИА Новости.