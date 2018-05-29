Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше, местные журналисты полагают, что они не случайны.
Как сообщил журналистам представитель пожарной охраны Быдгоща, в ночь на вторник начался пожар на свалке химических отходов возле населенного пункта Вшедзень в Куявско-Поморском воеводстве.
"Над территорией свалки до сих пор поднимаются клубы дыма. Пожарные превентивно эвакуировали 35 жителей. Причина пожара пока неизвестна", — рассказал он.
Данная свалка является нелегальной. Несколько лет назад она была организована на законных условиях, но после фирма, которая занималась складированием химических отходов, обанкротилась.
Из домов в районе пожара были эвакуированы 35 человек. Пожарные не исключают, что для ликвидации пожара придется использовать тяжелую технику. По их данным, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.
Также они просят зевак не приезжать на место пожара на машинах, чтобы не мешать передвижению специальной техники.
По неофициальной информации, на эту свалку свозили отходы со всей Европы, пишет РИА Новости.
Комментарии
- В бельгийском городе Льеже произошла стрельба, есть жертвы
- В Германии мужчина расстрелял двух женщин на улице
- Автобус рухнул в овраг в Венесуэле: 11 человек погибли
- В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны
- В США из-за сильных дождей затопило город Элликотт-Сити. ВИДЕО
- В Швейцарии из-за поезда со сломанными тормозами загорелся лес
- Три школьника отравились алкоголем на Украине
- В бундестаге считают политику США непредсказуемой
- Жители Индии добились запрета на строительство медеплавильного завода
- Под Красноярском мужчина убил троих спящих соседей
- Японские учёные: в особых случаях жвательная резинка может способствовать похудению
- В бельгийском городе Льеже произошла стрельба, есть жертвы
- Глава Amazon Джефф Безос намерен колонизировать Луну
- Голый мексиканец станцевал канкан в аэропорту Шереметьево. ВИДЕО
- Двух девушек ударило молнией в момент, когда они делали селфи
- Мать мальчиков, утонувших в Оргеевском районе, поговорила с журналистами
- Внутрипартийные кланы, интриги и разочарование - члены "Нашей партии" покидают её
- Украинского полярника эвакуировали из Антарктиды
- Плахотнюк: Мы надеемся на создание политической платформы, которая устранит все сомнения в продолжении хорошей деятельности последних двух лет
- Отдыхающих выбросило с колеса обозрения в Индии, есть жертвы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei