Правительство южного индийского штата Тамилнад во вторник аннулировало контракт на землю, которая была выделена для строительства второго медеплавильного завода Sterlite в городе Тутикорин.
По его данным, такое решение было принято в связи с протестными настроениями в обществе, которые на минувшей неделе вылились в кровопролитные столкновения полиции с демонстрантами, унесшие жизни 13 человек.
Накануне главный министр Тамилнада Эдаппади Паланисвами заявил, что власти штата решили окончательно закрыть действующий медеплавильный завод Sterlite в Тутикорине. Статус второго, нового завода на протяжении недели оставался неопределенным, поскольку вслед за беспорядками в городе высокий суд Ченнаи приостановил его строительство.
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