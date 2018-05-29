Жители Индии добились запрета на строительство медеплавильного завода

Правительство южного индийского штата Тамилнад во вторник аннулировало контракт на землю, которая была выделена для строительства второго медеплавильного завода Sterlite в городе Тутикорин.

По его данным, такое решение было принято в связи с протестными настроениями в обществе, которые на минувшей неделе вылились в кровопролитные столкновения полиции с демонстрантами, унесшие жизни 13 человек.

Накануне главный министр Тамилнада Эдаппади Паланисвами заявил, что власти штата решили окончательно закрыть действующий медеплавильный завод Sterlite в Тутикорине. Статус второго, нового завода на протяжении недели оставался неопределенным, поскольку вслед за беспорядками в городе высокий суд Ченнаи приостановил его строительство.