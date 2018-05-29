В бундестаге считают политику США непредсказуемой

Непредсказуемая политика США ведет к необходимости для Берлина занимать более лидирующую и активную позицию в делах Европейского союза.

"Мы также разделяем позицию о непредсказуемости американской политики. Из этого следует необходимость для глав Германии занять более лидирующую, более активную позицию в европейских делах, в том числе по отношению к России", — сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

По словам Кубики, Берлин видит задачу в том, чтобы не допустить большего обострения ситуации, способствовать ее смягчению, пишет РИА Новости.







