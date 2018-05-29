В Одессе у троллейбуса на ходу отвалилось колесо

Утром во вторник в Одессе у троллейбуса модели Т1, бортовой номер 2031, следовавшего по маршруту №12, отвалилось колесо.

Инцидент произошел на площади Независимости. Жертв и пострадавших нет.

По информации издания, этот троллейбус построили в 1994 году на Южном машиностроительном заводе в Днепре, а в Одессу он поступил в 1995 году.

Первоначально троллейбус был сочлененным, но впоследствии его переделали в одиночный, сообщает korrespondent.net.