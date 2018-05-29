Британка дожила до 106 лет из-за отсутсвия отношений с мужчинами

Британка Мэдлин Дай в свои 106 лет назвала причиной долголетия отказ от мужчин. По словам женщины, она прожила так долго потому, что избежала стресса, сопряженного с отношениями и созданием семьи.

Мэдлин Дай родилась в 1912 году в городе Хели в графстве Сайт-Йоркшир. По словам женщины, она никогда не была на свиданиях, а впервые попала в паб в 90 лет, пишет korrespondent.net.

Женщина проживала в своем доме в одиночестве до 103 лет, после чего была вынуждена нанять сиделку.

Родственники Дай восхищены тем, что женщина в свои годы самостоятельно двигается, не использует трость, одевается без посторонней помощи и общается с другими людьми.

"Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива", - отметила ее 80-летняя племянница.