Галь Гадот отказалась выступить ведущей Евровидения в 2019 году

Израильской актрисе Галь Гадот, известной по фильму Чудо-женщина, предложили быть ведущей Евровидения-2019. Однако голливудская звезда ответила отказом, сославшись на слишком плотный рабочий график.

Сообщается, что с предложением к актрисе обратился общественный вещатель Kan.

Гадот в ответе отметила, что была бы счастлива приобщиться к конкурсу Евровидение, однако из-за плотного расписания это невозможно, сообщает korrespondent.net.

После отказа к актрисе повторно обратился ведущий песенного конкурса Игаль Равид с просьбой передумать.

"Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас. «Евровидение» в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!", - отметил он.

Известно, что конкурс Евровидение-2019 будет проходить в Иерусалиме после того, как в этом году победу одержала израильтянка Нетта Барзилай.